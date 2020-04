”Bortse inte från de bästa forskarnas modeller”

Sveriges egenartade strategi för att hantera coronakrisen förkastas av allt fler internationella rapporter. Den grupp vid Imperial College i London, ledd av professor Neil Ferguson, som låg bakom den forskning som fick Storbritannien att överge en liknande strategi, visade att 250 000 människor fler skulle dö om Storbritannien fortsatt på det spår som Sverige ännu följer. Rapporten var noga med att påpeka att resultaten även är tillämpliga på andra industrinationer, inte bara Storbritannien. Denna studie var baserad på simuleringar av sociala beteendemönster.

Förra veckan kom samma grupp ut med en ny rapport, ”Estimating the number of infections and the impact of non-pharmaceutical interventions on COVID-19 in 11 European countries”. Här bekräftar man med hjälp av så kallade bayesianska sannolikhetsmodeller de tidigare resultaten genom att, i stället för att använda simuleringsmodeller, titta direkt på coronastatistik från olika länder. Man granskar speciellt hur olika interventioner såsom skolstängningar och så kallade lockdowns påverkat antalet infektioner och dödsfall. Resultaten för Sverige är förkrossande: vi är det enda land av de elva i undersökningen med ett så kallat R-värde (hur många människor som en sjuk person i genomsnitt smittar) över 1 inom felmarginalen. Sverige är alltså enligt rapporten sämst på att stoppa smittspridningen. Vi är också det enda landet av de elva som inte har infört full lockdown och skolstängningar. Rapporten visar att de andra ländernas åtgärder också är vad som har fått ner deras R-värden.