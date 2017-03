de Tocqueville skulle inte känna igen sig idag Foto: Mary Evans

Det har skrivits mängder om ”populismen” och dess roll i samtidspolitiken - UK, USA, Frankrike även Sverige. Ofta har analyserna byggt på socioekonomisk data eller på argument kopplade till det som brukar kallas ekonomisk nationalism. Även demografin spelar in - de äldre är mer gripna av populisters budskap än yngre.

Jag har aldrig varit helt säker på att dessa analyser nått nära kärnan av samtidens mest framträdande politiska utmaning.

Jag läste nyligen om den amerikanske ekonomen Tyler Cowens nya bok The Complacent Class: The Self-Defeating Quest for the American Dream. Den handlar om USA och dess befolkning, men jag tror den kan ha en hel del att säga också om oss européer - även om oss svenskar.

Sedan Alexis de Tocqueville, har rastlöshet varit något som kännetecknat amerikanerna. Så såg det USA sett ut som jag mötte när jag kom dit första gången på 1970-talet.

Amerikanerna är villiga att flytta, att ta risker, och anpassa sig till förändringar vilket i sin tur skapar en dynamisk ekonomi.

Men, menar Cowen, dagens amerikaner jobbar hårdare än någonsin för att undvika förändring. De flyttar mycket mera sällan, och även i rader av andra avseenden skyr de förändringar.

Denna bekväma komfort har skapat ett samhälle med ytlig säkerhet men också med många negativa sidor och i grunden en ångest inför den osäkerhet som anas.

De nödvändiga förändringarna skjuts på framtiden men i slutändan blir priset högre. Allt högre skatter, en accelererande budgetkris, ökad boendesegregation - en nation av gated communities. Arbetsmoralen har redan blivit lidande.

Cowens recept är: omfamna det obekväma.

Detta är givetvis direkt emot det Donald Trumps valkampanj handlade om. Han är en symbol för det stillastående, drömmen om att återuppväcka ett drömt förflutet. Men med hans företagarbakgrund ingav han på någotsätt hopp om enkla lösningar på de bekväma väljarnas oro.

Cowen konstaterar att i dagens jakt på trygghet växer otryggheten eftersom insikten finns om att detta inte är hållbart.

Man kan inbilla många att otryggheten beror på att ”någon” lurat amerikanerna - de elaka utlänningarna, de hårt arbetande kineserna, de lata och korrumperade politikerna i Washington DC etc - och resultatet blev Trump i Vita huset.

Cowens budskap är inte ett politiskt program. Men jag tror att han har ett viktigt budskap för samhällen som är rädda för alla utmaningar de ställs inför - i Sverige t ex utmaningen att hantera en stor migration - men med tiden kommer det stå klart att det inte finns några andra sätt att hantera dessa än att just kavla upp armarna.

Det kommer fortsatt att finnas många som bara klagar, bara pekar på problemen, suckar och stönar. Men som inte på något sätt bidrar till att något blir bättre.

Förmodligen kommer åtskilliga regeringar att styras av sådana politiker - men förr eller senare kommer medborgarna att kräva mera av sina förtroendevalda och - inte minst - att själva i frivilliga sammanslutningar bidra till ett konstruktivt samhällsbygge. Även om det är obekvämt och utmanande.