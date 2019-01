Det blir en långsiktig bred aktieportfölj som ligger i en depå hos Nordnet. (Via länken här ovan kommer du kunna se portföljen). Förenklat är placeringsreglerna följande:

"Buy&Hold-portföljen investerar 1000 kronor i varje bolag som får ett köpråd av Börsplus. Buy&Hold-portföljen säljer endast i de sällsynta fall Börsplus ger ett konkret säljråd i tidigare köpvärd aktie."

För att få en bred bas i Buy&Hold-portföljen redan från starten så investerade vi fredagen den 28 december totalt cirka 25 000 kronor i samtliga 25 relevanta aktier som senast fått ett köpråd av Börsplus. Listan på dessa 25 aktier hittar du i slutet av krönikan.

Men först några ord om placeringsreglerna mer i detalj:

Hur ofta görs portföljförändringar?

Vi gör avstämningar ungefär varannan vecka och då lär det varje gång bli någon eller flera portföljförändring.

Vilka aktier köps?

Vid varje avstämning sammanställer vi alla nya analyser med ett köpråd. Det är bruttolistan. Från bruttolistan tar vi bort:

Kvar blir en nettolista av färska köpråd. I dessa köper vi aktier för cirka 1000 kr i vardera.

Vilka aktier säljs?

Vid varje avstämningstillfälle sammanställer vi också alla nya säljråd. Börsplus säljråd tenderar alltid att vara mycket mer sällsynta än köpråden, särskilt om vi exkluderar lottsedlar och börsnoteringar. Hur som helst, om något av säljråden avser en aktie som finns i Buy&Hold-portföljen så ska den aktien också säljas ur portföljen. Buy&Hold-portföljen kommer även lämna in aktier när det kommer vettiga bud. Försäljningar lär dock bli mycket mer sällsynta än köp eftersom Börsplus syn på kvalitetsbolag ofta brukar pendla mellan köp och neutral. Vår grundfilosofi är ju att leta köpvärda aktier.

Vad ska man förvänta sig av Buy&Hold-portföljen?

Det blir en portfölj som är ganska aktiv på köpsidan men med låg omsättningshastighet när det gäller försäljningar. Med tiden kommer portföljen bli väldigt bred. Med tiden lär det bli över 100 innehav. Det blir ju effekten av att Börsplus skriver fler köpråd än säljråd och att säljråden dessutom är överrepresenterade i kategorier som lottsedlar och IPO:er, som inte är relevanta för Buy&Hold-portföljen.

Det finns inga garantier men vår förhoppning är att avkastningen ska bli i linje med vad uppföljningen visar för Börsplus samtliga råd. Efter cirka 1000 aktieråd är köpråden i dagsläget cirka 13 procent bättre än index per år.

Kanske blir det sämre? I Buy&Hold-portföljen kommer det ju ligga kvar en massa aktier där Börsplus inte längre har ett aktuellt köpråd. Å andra sidan tyder vårt stickprov i form av "antiportföljen" på att aktier Börsplus gillat fortsätter att gå bra även efter att vi klivit av.

Varför köper Börsplus för riktiga pengar istället för en fiktiv modellportfölj?

Det är roligare när det är mer på riktigt. Det är också lättare att visa att det inte är något "fusk" bakom avkastningen.

(Som ett PS kan nämnas att om/när portföljerna avvecklas så ger vi nettovinsten till välgörenhet.)

Hur kan du dra nytta av Buy&Hold-portföljen?

Börsplus avråder ju från att ta rygg på vår "vanliga portfölj" eftersom den ofta innehåller småbolag eller lite udda case. Buy&Hold-portföljen blir däremot enklare att följa även om vi så klart förväntar oss att du som följer Börsplus vill fatta egna beslut och investerar på egen risk. Med det sagt hoppas vi att Buy&Hold-portföljen blir ett kvitto på värdet av bra analys och en inspirationskälla som det blir lönsamt att ta del av.

David Gardner beskriver bland annat i podcasten Invest like the best (länk till avsnittet finns nedan) hur han varje månad köper en liten aktiepost i de bolag han rekommenderat. Det blir cirka 50 bolag per år.

Finding Companies That Break the Rules, w/ David Gardner – [Invest Like the Best, EP.54]