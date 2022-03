Det ser ut att bli en svag uppgång när Stockholmsbörsen inleder veckans sista handelsdag. I terminshandeln på IG Markets stiger OMXS30-index med 0,4 procent, medan uppgångarna i London och Frankfurt är ännu tydligare.

På råvarumarknaden kretsar oljepriset kring 110 dollar per fat, efter topparna strax under 140 dollar tidigare i veckan. Naturgaspriset i Europa fortsätter också nedåt till drygt 120 euro per megawattimme på råvarubörsen i Amsterdam.