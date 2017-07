Börsen väntas öppna nedåt

Nasdaq OMX Stockholm. Foto: TT

Klockan 08.20 vittnade terminerna på storbolagsindexet OMXS30 om öppning 0,3 procent ned, samtidigt pekade terminerna för Tysklandsbörsen 0,2 procent ned.

Bland enskilda bolagsnyheter har sök- och annonsbolaget Eniro beslutat att förlänga acceptfristen för det pågående utbyteserbjudandet till den 26 juli 2017.

Den längre acceptfristen ska möjliggöra fullständig rekapitalisering, då endast 68 procent av utbyteserbjudandena för utestående preferensaktier hade accepterats på tisdagskvällen. Rekapitaliseringsplanen är villkorad av att ägare motsvarande minst 95 procent av preferensaktierna samt av konvertiblerna godkänner uppgörelsen.

Ericssons styrelseordförande Leif Johansson ställer inte upp för omval på årsstämman 2018 och valberedningen har inlett arbete med att hitta en ersättare.

IT-återförsäljaren Dustin redovisade i kvartalsrapporten ett resultat efter skatt på 47,5 miljoner kronor, att jämföra med 49,4 för samma period förra året.

Skanska har sålt två kontorsfastigheter, en i Hammarby Sjöstad för cirka 900 miljoner kronor, samt hälftenägandet i en kontorsfastighet i Oslo för cirka 830 miljoner. Skanska ska dessutom bygg ett hotell på Arlanda Flygplats med ett ordervärde på 710 miljoner.

Nokia och Xiaomi har tecknat ett samarbetsavtal och ett flerårigt patentavtal. Patentavtalet innehåller korslicensiering av företagens mobila essentiella patent. Xiaomi köper också patenttillgångar från Nokia som en del av transaktionen.

Polygiene ska förbereda bolaget för att gå från listningen på First North till First North Premier under 2017 - 2018.

Medicinteknikbolaget Acarix, listat på First North sedan december 2016, har fått sin första kommersiella order i Tyskland avseende bolagets "CADScorSystem", som används för tidig upptäckt av kranskärlssjukdom genom akustisk detektering (mätning av hjärtljud). Ordervärdet anges inte.

Blickarna är alltjämt riktade mot debatterna i Almedalen. Uppgifterna i Dagens Industri om att regeringen är redo att släppa kravet på vinster i välfärden och i stället söka en kompromiss med Moderaterna och Liberalerna stämmer inte, menar finansminister Magdalena Andersson.

Enligt finansministern ska "pengarna som vi tar in till barnen i skolan ska gå till barnen i skolan", och inte till vinster för riskkapitalister.

I dagens makroagenda märks bland annat:

- Storbritannien: kombinerat PMI juni kl 10.30

- EMU: detaljhandel maj kl 11.00

- USA: industriorder maj kl 16.00

- USA: oljelager (API), veckostatistik kl 22.30