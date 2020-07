Börsen på plus – men hur länge?

Dagens utveckling på Stockholmsbörsen, plus 1,8 procent vid stängningen, gör att OMXS-index nu återigen är på plus för 2020. Detta efter en extrem vändning under våren i spåren av coronapandemin där stimulansåtgärder från såväl regeringar som centralbanker gett nytt bränsle åt aktiemarknaden.

Den 23 mars var Stockholmsbörsen nere på årets absolut lägsta nivå, har det visat sig i efterhand, men därefter har börsens återhämtning gått i en imponerande takt. På fyra månader har OMXS-index klättrat 40 procent. Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB, påpekar att realekonomi och börsens syn för närvarande inte precis är synkroniserade.