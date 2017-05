”Börsen kommer rusa om Trump avgår”

USA:s president Donald Trump. Foto: Andrew Harnik/AP

Börserna i USA föll rejält på onsdagen, vilket kopplades till turerna kring Donald Trump och sparkade FBI-chefen James Comey. Oro för att presidenten kan få problem att driva igenom sin utlovade skattereform och avregleringar av finansmarknaden bedömdes som ett skäl till kursraset. Framför allt finansbolag hade en dyster börsdag.

Enligt professor Jeremy Siegel är marknaden positivt inställd till den republikanska politiken, men orolig för Trumps svajiga ställning. Om vicepresidenten Mike Pence skulle ta över i Vita huset skulle det vara till investerarnas glädje, anser Siegel.

– Om Donald Trump avgick i morgon tror jag att Dow (ett index för storbolag på New York-börsen, reds anm) skulle stiga med 1 000 punkter, säger Siegel i CNBC:s program ”Closing Bell”.

Vid stängningen på onsdagen låg Dow Jones index på 20 607.

Siegel spår att skattereformen kommer att genomföras, oavsett vad som sker med Trump.

– Republikanerna har kontrollen. Inget kan ändra det på två år, säger Siegel och syftar på den republikanska majoriteten i kongressen.

Jeremy Siegel är professor vid Wharton School of the University of Pennsylvania och förekommer ofta som kommentator i bland annat CNBC.