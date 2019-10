Börsen fortsätter stiga efter gårdagens rekord

Efter gårdagens rekordnoteringar för de båda huvudindexen har Stockholmsbörsen tagit sig upp på klara plus dryga kvarten in i tisdagens handel.

• OMXSPI: +0,4 procent

• OMXS30: +0,5 procent

Morgonens rapportström var strid men egentligen ingenting mot vad som väntas senare under veckan. Saabs resultat lyfte och överträffade de lågt ställda förväntningarna. Även Husqvarna och Beijer Ref lyfte sina resultat. Saabs aktie drar rejält och stiger runt 7 procent, Husqvarna tappar 3 procent och Beijer Ref stiger 2 procent.