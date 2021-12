Johnson under belägring – brexit kan bli slutet

LONDON Rummet är proppfullt. De flesta på bänkraderna är vita män i medelåldern och de buar ut Boris Johnson.

Det är inte en scen ur underhuset, där premiärministern också fått skäll, utan ett video­klipp från världsmästerskapet i dart, pilkastning, på Alexandra Palace i London. Publiken tar ton, de sjunger ”stand up if you hate Boris” – res dig upp om du hatar Boris Johnson. Kamplåten ljuder genom rummet.