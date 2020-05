Den brittiska genusvetaren Zoe Strimpel skriver om sin oro för den hysteriska mytologiseringen av det nationella sjukvårdssystemet NHS i en krönika i Daily Telegraph. Men Strimpel är en högst avvikande röst i den brittiska debatten. Vurmen för den statliga sjukvårdsorganisationen är utbredd och har sina rötter långt tillbaka.

En av Margaret Thatchers finansministrar var Nigel Lawson. I sin memoarbok ”The view from no. 11: Memoirs of a tory radical” (1992) skriver han att NHS är en form av religion för engelsmännen. De anställda betraktas som ett slags prästerskap.