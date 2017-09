"Borg–McEnroe första dramatiska tennisfinalen"

Inbördes möten: 7–7

1981: US Open-final: McEnroe vinnare

1981: Wimbledon-final: McEnroe

1981: Milano, final: McEnroe

1980: Masters-slutspelet, gruppspel: Borg

1980: Swedish Open-final: Borg

1980: US Open-final: McEnroe

1980: Wimbledon-final: Borg

1979: Masters-slutspelet, semifinal: Borg

1979: Montreal/Toronto, final: Borg

1979: Dallas, final: McEnroe.

1979: Rotterdam, final: Borg

1979: New Orleans, semifinal: McEnroe

1979: Richmond, semifinal: Borg

1978: Swedish Open, semifinal, McEnroe