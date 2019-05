”Bör staten verkligen garantera vinter-OS?”

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), Sveriges Paralympiska Kommitté (SPK) samt arrangörsstäderna Stockholm och Åre har ansökt om att få arrangera vinter-OS och Paralympics 2026 (Stockholm Åre 2026). För att få arrangera spelen kräver den Internationella Olympiska Kommittén (IOK) att arrangörerna lämnar vissa garantier och som uppmärksammats under senare tid förutsätter vissa av dessa statens medverkan. Efter den utdragna regeringsbildningen beslutade regeringen den 9 april att garantera och bekosta säkerheten under Stockholm Åre 2026. Regeringen har också åtagit sig att ge visum till dem som kommer till OS samt att skydda mänskliga rättigheter under spelen.