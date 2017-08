Boprisfall i Oslo efter stramare bolåneregler

Siv Jenssen, partiledare för Fremskrittspartiet (FrP) och norsk finansminister. Foto: Vegard Wivestad Grøtt/TT

Den norska boprismarknaden har, till skillnad från den svenska, gjort en tydlig resa nedåt. I juli sjönk priserna med 2,8 procent, för tredje raka månaden i rad. Fortfarande är dock prisuppgången 4,8 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Men prisfallet i juli är det största sedan 2013, för hela landet, och förväntas fortsätta, i alla fall i huvudstaden.

– Det är få tecken som visar att prisfallet i Oslo är över, skriver analytikern Joachim Bernhardsen på Nordea Market i en analys.

Han påpekar dock att priserna utanför Oslo bara har försvagats moderat och norsk ekonomi är fortfarande fundamentalt solid, med låga räntor, fallande arbetslöshet och ökad sysselsättning, påpekar han.

I Sverige är det amorteringskravet som har fått boprisökningarna att så smått stanna av. I Norge är det i stället krav på eget kapital och begränsningar för hur stora lån bankerna får ge som påverkat bostadsmarknaden.

– Det som sker är en naturlig nedkylning av bostadsmarknaden, vilket är hälsosamt. Under en mycket lång tid har det funnits en oro över att priserna ökat för kraftigt, vilket gör det svårt för unga att ta sig ut på bostadsmarknaden, säger Norges finansminister Siv Jensen, också partiledare för Fremskrittspartiet (FrP), till SvD Näringsliv.

Hon påpekar att man i Norge har kylt ned bostadsmarknaden via en kombination av åtgärder.

Den mest omdiskuterade åtgärden har varit att kräva att de som köper en andra bostad i Oslo måste ha 40 procents eget kapital.

– Att priserna nu sjunker på bostadsmarknaden är inget problem för oss som redan köpt en bostad – prisuppgången har varit allt för stor för det. Det är de unga som har det svårt, och det hade varit själviskt om vi som redan etablerat oss drog upp stegen efter oss, säger Siv Jensen.

Dessutom har reglerna för bankernas utlåning ändrats från och med årsskiftet, så att ingen samlat sett får låna mer än fem gånger årsinkomsten för den eller de som äger bostaden. En form av skuldkvotstak alltså, som den svenska finansinspektionen föreslagit, men som här tycks ha svagt stöd hos politikerna.

Enligt en undersökning som Norges Bank gjort bland de nio största bankerna var åtstramningen i priserna störst under det första kvartalet, medan den var betydligt mindre under andra kvartalet. Bankerna förväntar att det blir en svag åtstramning även under det tredje kvartalet.

– En annan faktor som påverkar priserna är at det nu byggs fler bostäder. Ju fler nya bostäder som byggs, desto mer kyls bostadspriserna ned, säger Siv Jensen.

Medan bostadspriserna under maj och juni föll med 4,5 procent, steg hyrorna under samma period med 3,0 procent.

En effekt av att reglerna för hur stora lån som kan tas är emellertid att priserna på hyrmarknaden ökar, eftersom fler ungdomar tvingas ut på den. Medan bostadspriserna under maj och juni föll med 4,5 procent, steg hyrorna under samma period med 3,0 procent. Trots en kraftig satsning på att bygga fler studentbostäder har universiteten och högskolorna i Oslo ökat antalet studenter ännu mer. De senaste sex åren har antalet studenter i Oslo ökat med 40 000, samtidigt som det inte byggts mer än 7 200 nya studentbostäder.

– Det har inte varit så dyrt att hyra en bostad i Norge. Men vi måste se statistik för en längre period än bara några månader innan vi beslutar oss för att ändra reglerna, säger Siv Jensen.

Några hyreslägenheter blir tillgängliga för att svenska ungdomar som arbetar i Oslo har börjat flytta tillbaka till Sverige. Under 2016 var det en nettoutvandring av svenskar från Norge på 788 personer. Talet kan möjligen ha ökat ytterligare under det första halvåret 2017, men det är ändå litet i förhållande till hur många som flyttar till Norge. Nettoinvandringen var 2016 på 26 000 personer.