Bopriserna har ökat brett

Villapriserna har stigit i alla de tre storstäderna under den senaste tremånadersperioden, men allra mest i Göteborg och Malmö, visar Valueguards HOX-index. Där ökade villorna mer än 3 procent under perioden mars–maj. I Stockholm var ökningen 2,1 procent under samma tid.

I Stockholm har både bostadsrätts- och villapriserna stigit med 0,8 procent under maj. Räknat på tremånadersperioden är ökningen 2,1 procent. Utbudet är stort på Stockholmsmarknaden. Men samtidigt görs fler affärer, eftersom folk inte riktigt tror på några stora räntehöjningar längre, enligt Fredrik Kullman, vd på Bjurfors i Stockholm.