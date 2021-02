E-handeln har fått en skjuts under pandemin när människor uppmanas att undvika fysiska butiker. Modeföretaget Boozt redovisar en omsättningstillväxt på 35,8 procent under fjärde kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 1 425 miljoner kronor under perioden, från 1 050 miljoner kronor ett år tidigare.

Resultatet före skatt landade på 99 miljoner kronor. Det kan jämföras med resultatet på 102 miljoner kronor året före.