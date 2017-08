Bomarknaden: "Ta det väldigt försiktigt nu"

Privatekonomer manar bostadsköpare till försiktighet. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT

– Det är viktigare nu än tidigare att göra noggranna beräkningar på vad man klarar av. Det är också viktigare än tidigare att inte dras med i budgivningar, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

Hedmark poängterar att den som går i bostadsköpartankar nu ska vara medveten om det "extremt låga ränteläget" och verkligen tänka efter om privatekonomin klarar en uppgång av bostadsräntor till mellan 7 och 8 procent. I det sammanhanget handlar det om att se till sin egen situation och grundbehoven för boendet.

Hedmark är inte ensam om att lyfta ett varningens finger till eventuella bostadsköpare.

– Du måste utgå från dina egna behov och din egen ekonomi och ta det väldigt försiktigt nu, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.

Enligt Gabrielsson är en viktig frågeställning vad som händer på bostadsmarknaden när de stora visningshelgerna nu kommer igång efter sommarens stiltje. Hur många lägenheter kommer ut till försäljning? Hur många köpare finns det? Det är frågor som kommer att styra bilden i höst.

Enligt Svensk Mäklarstatistiks julisiffror som släpptes på måndagen stod villapriserna i Sverige helt still under månaden. Bostadsrätterna sjönk under tiden med 1 procent. Jämfört med juli i fjol har villapriserna hoppat upp 9 procent och bostadsrätterna har ökat i pris med 7 procent.

– Priserna fortsätter sannolikt uppåt men frågan är i vilken hastighet, säger Gabrielsson.

Gabrielsson påpekar också att det nu är viktigt att ha koll på ränteläget. Enligt Nordeaekonomen är Riksbankens senaste besked att räntan inte kommer att sänkas mer. Samtidigt råder osäkerhet kring framtida höjningar.

– Den som köper en bostad nu och tar nya lån kan nog räkna med låga räntor ett år eller möjligen två. Men det kan ändra sig snabbt nu, ingen har någon kristallkula, säger Ingela Gabrielsson.

En annan faktor som nu bedöms påverka bostadsmarknaden är att en skärpning av amorteringskravet planeras från den 1 januari 2018. Utöver befintligt krav föreslår Finansinspektionen (FI) att bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amorteras ner med minst en procent per år. Enligt privatekonomerna har flera banker i olika utsträckning redan börjat ta hänsyn till de kommande kraven.

– När det förra amorteringskravet infördes blev det en stagnation under någon månad, sedan blev det sommar, men efter det var det full rulle igen. Men frågan är var smärtgränsen går, säger Gabrielsson.

I det sammanhanget lyfter Ingela Gabrielsson också fram att det kan var viktigt för den som går i säljtankar att ha ett eventuellt skärpt amorteringskrav i minnet om det sätter press på priserna nedåt.