Bolund: ”Beredd titta vidare på skuldkvotstak”

Jag tycker att det är olyckligt att man uttalar sig kategoriskt ja eller nej till ett specifikt verktyg.

Hushållens växande skulder oroar landets ledande ekonomipolitiker. Men politikerna i riksdagens finansutskott är långtifrån ense om vad som vore den bästa åtgärden. När SvD frågade alla åtta partier om ett så kallat skuldkvotstak sa tre nej och fem svarade mer avvaktande. Tanken med ett tak är att en persons inkomst ska styra hur mycket han eller hon får låna.

Inom regeringen ligger frågan på finansmarknadsminister Per Bolunds bord. I en intervju med SvD säger Per Bolund att regeringen just nu arbetar på Finansinspektionens bredare mandat.

– Regeringen arbetar inte med ett skuldkvotstak utan med att ge ett bredare mandat till FI att just komma med regleringsförslag om hushållens skuldsättning och de risker det medför.

Finansinspektionen har länge talat om ett skuldkvotstak som nästa möjliga åtgärd?

– Finansinspektionen har i ganska breda ordalag diskuterat skuldkvotstaket som ett möjligt verktyg bland flera och det är också deras uppdrag. De fortsätter analysera utvecklingen på marknaden och då är det naturligt att de funderar över skuldkvotstaket.

Hur ser du på att det politiska stödet för ett skuldkvotstak verkar vara såpass svagt?

– Min ambition är att när vi går fram med skarpa åtgärder så ska det finnas en bred politisk samsyn. Sedan tycker jag att det är olyckligt att man uttalar sig kategoriskt ja eller nej till ett specifikt verktyg, när det snarare handlar om hur.

Hur då?

– Det är ju till exempel avgörande vilken procentsats man väljer i ett skuldkvotstak, möjligheter till undantag och liknande. Frågan förtjänar en mer nyanserad diskussion än att säga ja eller nej till ett förslag som ännu inte finns på bordet.

Är du personligen positiv till något slags skuldkvotstak?

– Jag är positiv till att FI lyfter fram de initiativ de tycker behövs för att värna stabiliteten i det finansiella systemet. Om de landar i ett skuldkvotstak vet vi inte än, men gör de det så är det något jag är beredd att titta vidare på.

Nästa år väntas Finansinspektionens mandat vara klart. På torsdagen ville inte generaldirektör Erik Thedéen kommentera det svaga politiska stödet för ett skuldkvotstak.