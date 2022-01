Företaget Bolt, som har allt från taxitjänster till elsparkcyklar och matleveranser, har nyligen värderats till 8,4 miljarder dollar, motsvarande cirka 75 miljarder kronor, rapporterar CNBC. Det är dubbelt så mycket som värderingen för fem månader sedan.

Bolt meddelade under tisdagen att de fått in 711 miljoner dollar, cirka 6,5 miljarder kronor, i den senaste investeringsrundan som leddes av Sequoia Capital and Fidelity.