”Kim Jong-Un får ett gott skratt av detta”

På tisdag släpps John Boltons omtvistade bok "The room where it happened: a White House memoir" som innehåller många anklagelser mot president Trump. Vita huset har försökt stoppa boken med hänvisning till att den bland annat innehåller hemligstämplat material och presidenten har beskrivit den som "ren fiktion".

Bolton får under intervjun med ABC News frågan om han tror att Trump "verkligen tror att Kim Jong-Un älskar honom". Bolton svarar att breven som Trump har visat upp skrivits av någon medarbetare på propagandakontoret.