Volleyboll på Nordkoreas testanläggning för kärnvapen

Det var här, på testanläggningen Punggye-ri i nordöstra Nordkorea, som experter såg volleybollmatcher pågå på tre olika platser samtidigt – samtidigt som världen spekulerade i om landet skulle genomföra en sjätte kärnvapenprovsprängning. Foto: AP/TT

– Det tyder på att anläggningen kan vara på väg att gå in i ett viloläge, säger Nordkoreaexperten Joseph Bermudez, som är knuten till den ansedda analyssajten 38 North, enligt The New York Times.

Nordkorea har redan genomfört fem kärnvapenprovsprängningar på testanläggningen Punggye-ri och det har spekulerats i att en sjätte är på gång.

Volleybollspelandet står i bjärt kontrast till det misslyckade robottest som Nordkorea genomförde samma dag, som fick spänningarna på Koreahalvön att stiga ytterligare. På måndagen varnade Nordkorea för "ett totalt krig" om USA väljer att ta till militära åtgärder.

– Det antyder att dessa volleybollmatcher pågår med nordkoreanernas goda minne, och att de vet att vi skulle se dem och berätta om det, säger Bermudez.

Han menar att den nordkoreanska regimen vill sända ett budskap med bollspelet, men exakt vilket är – som vanligt när det gäller den slutna diktaturen – svårt att veta.

– Antingen så vill de säga till oss att de har satt anläggningen i viloläge, eller så försöker de föra oss bakom ljuset. Vi vet inte vilket, säger han till tidningen.