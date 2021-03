75-plussares bokning för vaccinering havererade

När 75-plussarna i Region Västernorrland på tisdagen skulle få boka tid till vaccinering mot covid-19 höll inte bokningssystemet. Det gick varken att boka någon tid på 1177 eller ringa, rapporterar lokala medier.

Sent på tisdagseftermiddagen meddelade regionen på sin hemsida att det uppstått driftsstörningar i bokningen via nätet. Förhoppningen är att bokningen kan öppna igen "under veckan". Alla berörda uppmanas att inte ringa 1177 eller till regionens växel, för det går inte att boka på telefon.