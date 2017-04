Bokmässans snyggaste bok går inte att läsa

Bokmässan i Leipzig har gamla anor, länge var den Tysklands största. I dag är bokmässan i Frankfurt branschjätten, Leipzigmässan profilerar sig med publikkontakt mellan författare och läsare. Årets mässa som pågick 23–26 mars firade publikrekord med omkring 210 000 besökare. Foto: IBL

Just efter att den kvinnliga högtalarrösten har ropat ut att det är dags för alla att gå eftersom mässan stänger för dagen får jag syn på det. Det vansinniga. Det annorlunda. Det som är annorlunda på rätt sätt, som jag behöver, och som jag har letat efter utan att veta hur det skulle se ut.

Jag är säkert en hopplös bokmässebesökare. Jag kan inte tala om vad jag vill ha, men jag är övertygad om att det gömmer sig någonstans i det 400-sidiga mässprogrammet, förmodligen under en relativt oskyldig rubrik. Under bokmässan i Leipzig, som har varit en mässtad sedan sent 1100-tal, går jag på allt från monterdebatter till källaruppläsningar ute på stan. Jag hör mycket som är bra, förståndigt, normalt, godkänt – men det är inte vad jag är ute efter, och jag tänker inte trötta er med att redovisa det.

Författarna har så många starka och grymma livserfarenheter att berätta om, men när de läser ur sina böcker hör man lite för ofta att deras prosa består av den ena felfria meningen efter den andra, som om de trädde färdigfabricerade plastpärlor på en tråd. Deras meningar är oberörda av det innehåll de förmedlar. Meningarna blir inte sårade, arga, rädda eller ens ivriga. Därför letar jag efter något som avviker.

Annons X

Zhu Yingchuns ”Bug’s book” med oläslig men kalligrafiliknande skrift skapad av bland annat bokmal. Foto: Zhu Yingchun

Det vansinniga, som jag inledde med för att locka er att läsa den här artikeln, stod i en monter för prisbelönt formgivning. Visserligen inte i hyllan för första pris, men det gör inget. Kvalitet belönar alla som upptäcker den. Boken är gjord av den kinesiske formgivaren Zhu Yingchun. På omslaget sitter en varningsetikett. ”Please note when purchasing: this book is written by bugs only. No human writing.”

Av spåren från insekter som har gnagt eller krupit har Yingchun gjort svartvita tecken som han har fyllt en hel bok med. De spår som olika arter lämnar efter sig påminner om olika sorters kinesisk kalligrafi, tycker han. Insamlingen av spåren har tagit fem år. Jag önskar att jag kunde förmedla hur vacker boken är, om nu vacker är rätt ord.

Michael Fehr, född 1982. Foto: Franco P Tettamanti

Avviker gör också den unge schweiziske författaren Michael Fehr. Kritikerna har hyllat hans senaste bok ”Simeliberg”, en kriminalhistoria berättad med en diktsamlings språk, och samtidigt en uppgörelse med schweizisk inskränkthet. Han inledde sin uppläsning med att halsa ur en flaska snabbköpswhisky, men det syntes att det som verkligen driver honom inte är whiskyn, utan en hård egensinnighet.

Stäng PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar. Jag godkänner SvD:s användarvillkor samt SvD:s personuppgiftspolicy. Anmäl dig här

Spännande saker pågår alltid hos småförlagen. Den som gillar ambitiös utgivning som också är ambitiöst formgiven kan kolla upp förlagen Hochroth, Verlagshaus Berlin och Kookbooks.

Högerpopulismen är stark i före detta Östtyskland, där Leipzig ligger. Pegida har återupptagit traditionen med måndagsdemonstrationer – de legendariska demonstrationerna mot DDR-regimen som anses ha bidragit till murens fall. För att förstå mer av vad som pågår lyssnar jag på historikern Volker Weiss, aktuell med boken ”Die autoritäre Revolte” om Pegida, AfD och liknande rörelser. Han berättar något oväntat. Missnöjesrörelserna har börjat säga ”islam är inte fienden”. Islamismen ses som en spegelbild av vad de själva önskar sig – en tydlig, kompromisslös identitet. Fienden, säger de, är ”dekadensen”. Med ”dekadens” menar de det moderna, toleranta, upplysta samhället. Därmed blir det mer begripligt varför dessa självutnämnda patrioter så ofta är Putinkramare.

Egentligen är en bokmässa en så underlig företeelse att det skulle krävas en Birgitta Trotzig för att beskriva den. Författaren sitter där, utan några andra tillgångar än det som återstår av hans egen röst. Intervjuarna är angelägna, positivt inställda, men också lite förbryllade, som om de aldrig hade stött på en roman förut. De ställer frågor om vad titeln betyder, som om titeln var en rebus: löser man den får man en belöning.

Och ändå, just för att frågorna är uppriktigt menade, hur tafatta de än är, uppstår ofta verkliga möten. Mässmaskineriet blir transparent och meningsfull energi löper mellan författare och publik.

En kväll gick jag på uppläsningar i Moritzbastei: underjordiska, grottliknande salar av tegel, en lokal som är så stor och oregelbunden att delar av publiken följde med via storbildsskärm. När Fatma Aydemir läste ur sin debutroman ”Ellbogen” skedde den förvandling som alla hade väntat på. Litteraturen vaknade till liv, vilket märktes på att publiken började skratta. Det är viktigt att precisera att de inte skrattade för att texten var komisk, utan av andra skäl: av lättnad för allt som texten släppte fram. För dess ilska, för huvudpersonens tjockskalliga självsäkerhet, för hennes livslust som inte bad om ursäkt.

Så fungerar litterär identifikation. Identifikationen handlar inte om att konsumera en text som bekräftar dina favoritföreställningar om dig själv. Den handlar om att bli någon annan, att spela en roll man inte visste att man hade inom sig, och därför växer man en aning, blir mer lik sig själv. Och samtidigt betraktar man denna roll utifrån, med en viss ironi, för alla mänskliga roller, framförallt de tydliga, är en aning inskränkta.