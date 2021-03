En dag i början av 1900-talet fick bokförläggaren Karl Otto Bonnier ”en lapp” från August Strind­berg med en prompt uppmaning: ”Möt mig i morgon bitti klockan 8 utanför min port på Karlaplan.” Strindberg hade just utkommit med berättelsen ”Ensam”. Förläggaren tog med sig sin unge son Tor till mötet. Det är denne som berät­tar hur de sedan promenerade till Östermalms torg ”för att titta i Ahlbergs fönster”: ”’Ensam’ stod där bland andra noveautéer men Strindberg var inte riktigt nöjd. Så vi gick vidare förbi Sandbergs och Göthes vid Stureplan till Wennergrens vid Norrmalms torg. Strindberg mulnade alltmer. Så förbi Fritzes och Samson & Wallin, som just då bytt namn och hette Nordiska Bokhandeln, till Nordin & Josephson på Drottninggatan. Där exploderade Strindberg. Dina bokhandlare, sa han till min far, skulle lärt av titeln på min bok. Den heter ’Ensam’ och den skulle gärna stått ensam i skyltfönstren. Så gick han förargad sin väg.”

För drygt 110 år sedan och fram till ungefär 1960-talets slut kunde man i centrala Stockholm flanera från den ena välsorterade boklådan till den andra inom en omkrets av mindre än en kilometer. I dag går bokhandlarna att räkna på ena handens fingrar. I övriga landet är situationen än mer prekär. Statistik (framtagen av Leif Olsson i antologin ”Böckernas tid”) visar bland annat att 1960 fanns det i landet 572 boklådor. Detta antal hade 1970 sjunkit till 515, för att sedan sjunka för varje årtionde; år 2020 fanns bara 238 kvar.