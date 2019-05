Bokades om – utan att meddelas: ”Under all kritik”

– Jag har inte fått någon information från SAS över huvud taget. Jag förstår att det är svårt för dem när så många är drabbade, men att sälja en tjänst och sedan inte leverera den och gå under jorden är under all kritik, säger Mark Abbawi. När han pratar med SvD på onsdagseftermiddagen har han precis landat i Köpenhamn efter semestern i Miami.