Boka tid på telefon – väg till lyckad vaccinering

Region Stockholm ligger i botten av vaccinationsstatistiken: endast 4,37 procent av dess invånare har fått en andra dos, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten.

När SvD pratade med regionens vaccinsamordnare, Magnus Thyberg, i tisdags kunde han inte säga exakt hur många lediga tider det funnits under påskhelgen, då det bara gick att boka med mobilt bank-id, men att ”huvuddelen av de tider som fanns bokades”. Under onsdagen rapporterade Aftonbladet att det nu finns 6 600 lediga tider under vecka 14.