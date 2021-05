Bohuslän, Bohuslän du lockar mig än ... Som ivrig älskare av all havsmat dras jag snabbt in i artikeln om nyfångat från Skagerrak. Musslor, makrill, hummer, räkor, sill och krabba. Haven myllrar av läckra varelser och tänker man bara lite på miljömärkningen när man handlar kanske även våra barn har möjlighet att njuta havets frukter i framtiden. Om man är på Västkusten i sommar finns en uppsjö mysiga restauranger som serverar lokal mat. Nedan har vi listat Bohusläns allra bästa krogar som dessutom ligger vid havet. Vad sägs om smörstekt hälleflundra med beurre blanc och pilgrimsmussla? Havskräfta med krispig jordärtskocka, dill och ingefära? Bohuskrabba med potatis och pepparrot? Eller varför inte en kombination av chips, löjrom och smetana som går under namnet ”Öfverklassnachos”? Trots att havet dominerar menyerna finns godsaker även för vegetarianen och köttätaren.

Den som inte är sugen på att laga fisk ikväll går kanske igång på prosciutto-lindat kycklingbröst med puylinser. Det finns alltid alternativ. Och missa inte att läsa vad vinpoddaren Johan Eklöf helst dricker efter ett avslutat maratonlopp.

Skål och trevlig läsning!