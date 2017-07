Boeing vände till vinst

Foto: Richard Drew/AP

Amerikanska Boeing, världens största flygplanstillverkare, vände förlust till vinst under andra kvartalet. Bolaget redovisar en vinst på 1,76 miljarder dollar, eller 2:89 dollar per aktie, jämfört med en förlust på 234 miljoner dollar, eller 37 cent per aktie, motsvarande period i fjol.

Fjolårsresultatet inkluderade en engångskostnad på mer än 2 miljarder dollar.

Omsättningen sjönk samtidigt med 8,1 procent till 22,7 miljarder dollar.

Annons X

Under perioden levererades 183 flygplan jämfört med 199 under andra kvartalet i fjol.

Boeing höjer sin vinstprognos för helåret. Bolaget räknar nu med en vinst per aktie i intervallet 9:80–10 dollar mot tidigare 9:20–9:40 dollar.