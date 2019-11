Handeln var ljummen på USA-börserna på måndagen, bland annat beroende på president Donald Trumps uttalande i helgen om att handelssamtalen mellan USA och Kina "saktat in". Nu avvaktar investerarna tisdagens möte på The Economic Club of New York där Trump förväntas hålla tal och eventuellt avslöja något mer om förhandlingarna mellan handelsjättarna.