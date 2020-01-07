Annons

Boeing ersätter American Airlines

Under strecket
TT
Publicerad

Boeing 737 Max-plan tillhörande American Airlines på lager i Tulsa, Oklahoma. Arkivbild.

Foto: Tom Gilbert/AP/TT Bild 1 av 1

Boeing 737 Max-plan tillhörande American Airlines på lager i Tulsa, Oklahoma. Arkivbild.

Foto: Tom Gilbert/AP/TT Bild 1 av 1
Boeing 737 Max-plan tillhörande American Airlines på lager i Tulsa, Oklahoma. Arkivbild.
Boeing 737 Max-plan tillhörande American Airlines på lager i Tulsa, Oklahoma. Arkivbild. Foto: Tom Gilbert/AP/TT

USA:s största flygbolag, American Airlines, har kommit överens med flygplanstillverkaren Boeing om kompensation gällande modellen 737 Max, som fått flygförbud efter två olyckor som krävde 346 människors liv.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons
Till startsidan för Svenska Dagbladet