Boeing ersätter American Airlines

Boeing ersätter American AirlinesTTPublicerad 2020-01-07 01.05 Stäng Boeing 737 Max-plan tillhörande American Airlines på lager i Tulsa, Oklahoma. Arkivbild. Foto: Tom Gilbert/AP/TT Bild 1 av 1 Stäng Boeing 737 Max-plan tillhörande American Airlines på lager i Tulsa, Oklahoma. Arkivbild. Foto: Tom Gilbert/AP/TT Bild 1 av 1 Boeing 737 Max-plan tillhörande American Airlines på lager i Tulsa, Oklahoma. Arkivbild. Foto: Tom Gilbert/AP/TTUSA:s största flygbolag, American Airlines, har kommit överens med flygplanstillverkaren Boeing om kompensation gällande modellen 737 Max, som fått flygförbud efter två olyckor som krävde 346 människors liv.