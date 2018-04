Vad är Under strecket? Ett i svensk dagspress unikt utrymme för kvalificerade längre kulturtexter och essäistik. Det vanligaste sättet att definiera ett litterärt forum som Under strecket utgår från texterna, trots att själva namnet utgör en rumslig definition: detta är texter som placerats under ett streck (som tidigare gick över ett uppslag, strax under mitten på tidningssidan).