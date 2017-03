Bobo Karlsson: Tidningslegend med gloss under naglarna

Bobo Karlsson. Foto: Bruno Ehrs

Bobo Karlsson 1946–2017

Som redaktör kunde man bli fullständigt galen på Bobo Karlsson. Texterna lämnades i allra sista stund, var ofta för långa och kunde bara kortas efter ändlösa telefonsamtal där strykningsförslag idisslades in absurdum. Samtidigt var resultatet värt varenda frustrerad sekund. Bobo var på tok för bra för den svenska tidningsbranschen. Vi som jobbade med honom betalade egentligen för en sovsal i ett vandrarhem med vägglöss och överenskommelse om stulet bagage. Vad vi fick var en enorm svit med hänförande utsikt, kulturhistoria och så all inclusive på köpet. När han skrev om sina städer så skrev han som ingen annan. Han gick in i dem med kropp, själ, intellekt och enormt mycket hjärta. När folk slentriankritiserar den svenska resejournalistiken så har de i regel glömt Bobo Karlsson.

Mig veterligt tilldelades han aldrig några priser. Så brann han också för magasinen, de som långt in på 00-talet brukades avfärdas som ”glossiga” på landets största kultursidor och vars skribenter nästan helt glömts bort när Publicistklubben delar ut sitt pris Guldpennan. Men för alla de som inte var rädda att få lite gloss under naglarna så var han en legend.

Frågan är om allt som är bra med den svenska magasinsjournalistiken ens skulle ha existerat utan honom. Förutom att under sjuttio- och åttiotalen rapportera från sitt älskade New York och sedermera från sitt lika älskade Brasilien så startade han ett par av landets viktigaste tidningar. På sjuttiotalet drog han och de ständiga kompanjonerna Ingrid Larsson och Lars Peder Hedberg igång Sthlm City, med en stadsbevakning som kom att bana väg för både Nöjesguiden och, enligt många, även för stadens nattliv. På nittiotalet lanserade samma trio Intrig, en sorts svensk Vanity Fair som än idag måste betraktas som det bästa svenska magasinet genom tiderna (hittar ni ett gammalt exemplar – köp!). Det var också han som döpte magasinet Café.

Människan Bobo Karlsson var lika inflytelserik. Jan Gradvall, och många med honom, har redan vittnat om Bobos roll som läromästare. Han var oerhört generös mot oss yngre och till och med mot de som andra kanske skulle ha betraktat som konkurrenter.

Privat har jag aldrig träffat en mer underhållande människa. Han kunde verkligen hålla låda, helt osannolikt fängslande monologer. Samtidigt var han oerhört receptiv och lyssnande. Ekvationen borde egentligen vara omöjlig att få ihop, men för Bobo Karlsson var det inga problem. Och intresset för journalistiken svalnade aldrig. Även när han var svårt sjuk pratade han om tidningar och tipsade om "en riktigt rolig artikel om heroin!" eller en briljant essä om existentialisterna. Nyfikenheten var enorm och enormt inspirerande och han hade ständigt nya artikelidéer in i det sista.

Det finns så oerhört mycket jag skulle vilja skriva om honom, som om hans särskilda sätt att röra sig (han såg ut lite som en Per Åhlin-figur ur ”Karl Bertil Jonssons julafton” när han flanerade genom staden). Men jag har ett strikt utrymme att hålla mig till och kan inte dra över med den dubbla teckenmängden. För jag är tyvärr ingen Bobo Karlsson. Det fanns bara en. Och som vi älskade honom.

