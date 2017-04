Bob Dylans "Tambourine man" död

Joan Baez och Bob Dylan 1965. Bruce Langhorne spelade med dem båda. Arkivbild. Foto: AP/TT

Musikern Bruce Langhorne har avlidit vid 78 års ålder, skriver The New York Times. Mest känd var Langhorne för sitt arbete som studiogitarrist med Bob Dylan på 60-talet. Langhorne spelade på flera av Dylans inspelningar, bland annat flera av de epokgörande elektriska spåren på “Bringing it all back home" från 1965.

Han sägs dessutom ha inspirerat Dylan till en av stjärnans mest ikoniska låtar, "Mr Tambourine man". Enligt Dylan kom låttexten till honom när Langhorne en dag dök upp i studion med en överdimensionerad turkisk trumma med bjällror.

Langhorne föddes i Tallahassee i Florida och flyttade i unga år till New York där han blev studiomusiker och en del av stadens gryende folkrockscen. Langhorne utvecklade en speciell spelteknik då han saknade två fingrar och det mesta av tummen på sin högerhand.

