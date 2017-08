Magdalen College på Oxford University Foto: Åsa Westerlund

Statsvetarprofessorn Bo Rothstein har sagt upp sig från Oxforduniversitetet där han haft en professur på Blavatnik School of Government.

Rothstein hävdar att han gör så i protest mot att Leonard Blavatnik som 2010 gjorde donationen till Oxford som ledde till detta institut stöder Donald Trump.

Rothsteins aversion mot Donald Trump är lätt att förstå.

I Expressen säger han bl a följande om Trump: ”Hans politik raserar grunden för många ideal som är basen för en fungerande demokrati. Han respekterar varken valresultat, politiska motståndare eller en fri press. Han är farlig på riktigt.”

Det är en korrekt bedömning enligt min åsikt.

Men hur är det egentligen med själva grunden för Rothsteins protest?

I augusti 2016 skrev Leonid Bershidsky på Bloomberg att Blavatnik, som gjort sin förmögenhet bl a på Warner Music, förvisso donerat till republikanska kandidater. Men inte en dollar till Trump. Blavatniks fru hade donerat både till de demokratiska partiet och till Hillary Clintons kampanj.

I mars 2016 skrev New York Times om hur de mest förmögna republikanska donatorerna enar sig - mot Trump. Bland de som gav de största bidragen till anti-Trump-organisationen Conservative Solution nämns först just Blavatnik.

Den artikel i Dallas News som Rothstein hänvisar till pekar endast på en koppling mellan Blavatnik och Trump, nämligen en donation till den kommitte som anordnar installationen av en ny president.

Wikipedia berättar:

A Joint Committee on Inaugural Ceremonies is a special committee of the United States Congress formed every four years to manage presidential inaugurations. A committee has been formed every four years since at least the 1901 inauguration of William McKinley.

I Dallas News-artikeln hävdas att Trumps presidentvalskampanj fått ekonomiskt stöd från Blavatnik men det framgår inte av artikeln på vilket sätt det skulle gått till med undantag för stödet till invigningsfesten som faktiskt är en helt annan historia. Det intryck man får av artikeln är att donationen till invigningen är det enda stöd som ”getts till Trump” - däremot redovisar artikel i Dallas News hans donationer till Trumps republikanska motståndare.

Att Blavatniks donation 2010 till Oxford var kontroversiell är ganska självklart - men det måste Rothstein väl känt till när han 2016 accepterade en professur där.