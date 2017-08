Bluffartikel om Star Wars publicerad

Fyra av nio tidskrifter hade inga invändningar mot Dr Lucas McGeorges forskning om midichloriner och Kraften. Arkivbild. Foto: Peter Kramer/AP/TT

Artikeln skickades in av under namnen Dr Lucas McGeorge and Dr Annette Kin till nio tidskrifter som beskrivs som ”så kallat” vetenskapliga. Och förutom artikelförfattarnas namn var texten fylld av mer eller mindre subtila Star Wars-referenser.

Kraften nämns exempelvis vid flera tillfällen, de två sjukdomarna Yodas ataxi och Wookie-disease beskrivs och där finns även en monolog om Darth Plagueis The Wise insprängd i artikeln, hämtad från en av filmerna.

Signaturen Neuroskeptic erkänner på sajten discovermagazine.com att hen helt enkelt kopierade Wikipedias text om mitokondrier, delar av en cell, och ersatte det med det påhittade begreppet midichloriner. I den sjunde referensen i artikeln klargör bluffmakaren också att merparten av texten bygger på plagiat från Wikipedias text om mitokondrier, och ber om ursäkt för detta.

En av tidskrifterna som refuserade artikeln noterade att artikelförfattarna missat de viktiga referenserna Lucas et al., 1977, Palpatine et al., 1980, and Calrissian et al., 1983.