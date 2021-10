Intro-vers-vers-vers-brygga-refräng-solo-vers. Och så ett outro på det. Så är den uppbyggd, Tom Malmquists ”Döda löv”. Rak som den blues som huvudpersonen, musikern Nils Wennström, alltid har älskat att lira. Likt de låtar av Charley Patton och Blind Willie Johnson som åberopas lite här och var i romanen är det här en text som avstår från allt som skulle kunna betraktas som utvikningar eller formmässiga krusiduller: till skillnad från Malmquists två tidigare romaner förekommer det här alltså inte några flirtar med autofiktionen eller true crime-formatets formspråk. I stället är ”Döda löv” en lätt variation på en numera ganska välnött typ av berättelse, nämligen den om Hemvändarens Mödor.

I just den här versionen är det alltså Nils vi följer, underbarnet som redan i tonåren lämnade den jämtländska orten By för musiken och snart fick ett internationellt genombrott under artistnamnet Anil. Nu är han i fyrtioårsåldern, har kämpat med ett drogmissbruk och en karriär som inte längre är vad den en gång var – och har äntligen blivit redo att återvända till sin uppväxtort. Målet med besöket är att hälsa på sin gamla mamma och besöka sin döda pappas grav. Men snart nog blir det förstås ett återseende med en mängd människor han en gång lämnade bakom sig i By: det är den gamla ungdomskärleken som gått och gift sig med ortens självutnämnda författarämne, den gamle spelmannen som en gång väckte Nils kärlek till musiken, by-originalet som blev hemmasittare av hänsyn till sin katts torgskräck. Och så vidare.