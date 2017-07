Usman Asif med dottern Abdullah Usman och sonen Ifrah Usman. Foto: Anders Ahlgren

Så fick vansinnet ett namn, i form av en storytagg, som det heter i den digitala tidningsvärlden. På SvD.se går att läsa om kompetensutvisningarna. Det är vad det heter. Det handlar inte om vilande kompetens, som man skulle kunna kalla det som många av de nyanlända besitter, som antingen kan tas i anspråk eller kastas bort beroende på de incitament vi sätter upp. Detta är redan ianspråktagen kompetens, som bedömts attraktiv och i vissa fall oundgänglig av svenska arbetsgivare.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Ett exempel är Usman Asif, som kom från Pakistan till Sverige för sju år sedan och tog magisterexamen i datavetenskap. För fyra år sedan började han jobba som projektledare vid Sellbranch i Stockholm och arbetar just nu på ett Yahoo-projekt. Nu riskerar han utvisning av ett enda skäl: han tog ut för lite semester i fjol. Eftersom arbetsgivaren känner till den tvingande semesterlagen, undersöktes frågan med facket och lönebolaget som gav klartecken. Men Migrationsverket hänvisar till generell lagstiftning.

En annan som riskerar utvisning är Ravikumar Poojari, som hade fast tjänst som konsult på ett multinationellt, indiskt företag i it-branschen. Han sändes till Sverige för att i perioder arbeta för en av företagets kunder. Under denna tid fick ett svenskt företag, Midås Nordic i Göteborg, upp ögonen för honom, och erbjöd en fast anställning som mjukvaruingenjör. Men det projekt han arbetade med under sina fyra år med arbetstillstånd i Sverige, har under vissa tider utförts på plats i Indien. Därmed uppnår han inte de 48 månaders vistelse och arbete i Sverige som krävs för ett permanent uppehållstillstånd – utan bara 25 månader.

Annons X

De är många, de här ärendena som får en att blunda av genans och frustration. I maj meddelade regeringen att ett lagförslag var på gång. Men enligt Bengt Ivarsson, ordförande för Sveriges advokatsamfund, kommer den påtänkta lagändringen inte att förändra mycket i praktiken (SvD 25/5).

Näringsministern borde sittstrejka utanför Migrationsöverdomstolen tills en prejudicerande dom finns på plats. Och justitieministern borde uppmana Migrationsverket att invänta denna dom innan de fortsätter att avslå ansökningarna.

Kompetensutvisningar. En het kandidat som svenskt nyord till nästa års upplaga av SAOL. Placeras i bokstavsordning mellan kapitalförstöring och korkad.