Blöt helg att vänta i Sverige

Under fredagen meddelade länsstyrelsen i Stockholms län att det eldningsförbud som rått i området kommer att hävas under lördagen. Och det är mycket möjligt att de områden längst södra Sveriges östkust, som fortfarande har eldningsförbud, kommer att följa efter. För helgen välkomnas i stort sett i hela Sverige med regnområden som drar in.

– Vi får en rätt ostadig helg i landet, får man säga, säger Linus Karlsson.