Blomsterbarn och fri kärlek: Se bilder från 1967

”All you need is love”

Foto: TT / NTB Scanpix

George Harrison på en överraskningsvisit i hippiedistriktet Haight-Ashbury i San Fransisco, augusti 1967. Ett par månader innan hade The Beatles släppt albumet ”Sgt. Pepper’s Lonley Heart clubs band”, med låten ”A Day In The Life” som bannlystes av BBC på grund av drogreferensen "I'd love to turn you on".

Samma år släpptes ”All you need is love”.

Foto: TT / NTB Scanpix

Folksångerskan Joan Baez ger en spontan konsert i hörnet av Haigt-Ashbury, San Fransisco, i september 1967.