Nu klubbas ännu en av rockartisten Pete Dohertys så kallade "blodtavlor" på auktion. Och motivet, målat i den struliga rockarens blod, är ingen mindre än hans före detta flickvän: supermodellen Kate Moss.

Tavlan "Pete Doherty blood painting - self portrait with Kate Moss" säljs via ett brittiskt auktionshus, med ett utgångspris på drygt 19 000 kronor. Man förväntar sig dock att slutpriset kommer att landa på det mångdubbla.