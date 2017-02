Jonas Blixt. Arkivbild. Foto: Chuck Burton/AP/TT

Blixt har klättrat i resultatlistan upp till en delad tiondeplats. Det återstår några spelare ute på banan, men hittills har ingen under den andra rundan spelat bättre än svenskens 64 slag.

Totalt ligger Blixt på sex under par inför lördagens spel. Leder gör koreanen Byeong Hun An på tio under par.

Carl Pettersson ligger på ett över par med ett hål kvar att spela.