Konflikten mellan Meta och EU handlar om hur företaget ska få använda data från sin användare. Metas affärsmodell handlar ju som bekant om att samla in användardata och sälja riktad reklam. Men här sätter EU:s lagar käppar i hjulet, och frågan om hur Metas överföring av personuppgifter – från EU till USA – går till har varit en fråga under flera år. Just nu utreds frågan av den irländska dataskyddsmyndigheten.

Och nu hotar alltså Meta att stänga ner Facebook och Instagram för alla européer, om de inte får ett nytt avtal på plats.

På en kvart får du veta hur mycket det skulle kosta Meta att dra ut sladden i Europa och varför det blir allt svårare att vara Mark Zuckerberg. Med SvD:s techreporter Erik Wisterberg.

Blir vi av med Facebook och Instagram nu?

