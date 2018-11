Efter att albumet ”22, a million” släppts skulle Bon Iver ta det på en stor Europaturné. Men bara några dagar efter att turnén utannonserats, drogs den tillbaka av ”personliga skäl”. Därför har det hunnit gå två år sedan den hyllade skivan kom när Bon Iver anländer till Globen. Det är inte helt fullt, men tillräckligt många hängivna för att folk ska svimma av värmen i trängseln framför scenen.

Justin Vernon är den amerikanska indiemusikern som lyckats gripa tag i någonting avgörande hos en stor publik med sitt band-alias Bon Iver och deras experimentella album. Det första (2008) gjorde stort väsen av att det spelats in under svår hjärtesorg i en stuga i skogen under tre månader. Det andra lekte storslaget och stilbildande med vocoder innan det var på alla urbana album. Och det senaste flirtar ännu mer med hiphop och syntar.