Andrés Velasco, tidigare finansminister i Chile och idag professor på Columbia i New York, skriver i en Project Syndiacte-krönika tänkvärt om hotet från populismen.

Man kan, skriver han med utgångspunkt från Latinamerikas erfarenheter, tro att en populistisk politik snabbt leder till dåliga resultat för alla och därför snabbt förlorar trovärdighet.

Men så enkelt är det inte. I ett kort tidsperspektiv kan en missriktad, populistisk politik te sig riktigt framgångsrik. Men sen…

Anti-populists in the US, the UK, and elsewhere must come to terms with the reality that bad policies pay off, both economically and politically, long before they become toxic. Yes, the excessive private and public debt, the loss of export capacity, and the weakening of institutions harm the economy (and the polity) – but only in the long run. If critics do not understand that and act accordingly, populists will have as long (and destructive) a run in the rich countries as they once had in Latin America.

(Anti-populister i USA, Storbritannien och i andra länder måste inse dålig politik lönar sig, både ekonomiskt och politiskt, långt innan den blir destruktiv. Ja, överdrivna privata och offentliga skulder, förlorad exportkapacitet, och försvagade institutioner skada ekonomin (och det politiska systemet) - men bara i det långa loppet. Om kritikerna inte förstår det och agera därefter, kommer populister inneha makten länge och vara lika destruktiva i de rika länderna som de en gång var i Latinamerika.)

Hur vettiga politiker ska agera för att hantera den populistiska utmaningen får man hoppas professor Velasco återkommer till framöver.