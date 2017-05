Blink-182 ställer in flera spelningar i Norden i sommar. Arkivbild. Foto: Amy Harris/AP/TT

Blink-182 ställer in sin planerade spelning i Sverige i sommar. Det amerikanska poppunkarna skulle ha spelat på Gröna Lund den 21 juni, men skriver på Twitter att man bokat in för många stopp på sin Europaturné. Bandet ställer även in sina konserter i norska Halden den 22 juni samt på Roskildefestivalen den 28 juni.

I inlägget ber bandet även fansen om ursäkt och meddelar att man ska försöka genomföra de inställda spelningarna vid ett senare tillfälle.

Blink-182 ligger bakom hits som "All the small things", "What's my age again" och "I miss you" och det internationella genombrottet fick de med skivan "Enema of the state". Deras senaste och sjunde studioalbum "California" släpptes i fjol.