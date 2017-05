Blink-182 och Linkin Park = Blinkin Park

Linkin Park. Arkivbild. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/TT

Goda nyheter för dem som gillar pojkband från millennieskiftet av den lite råare sorten: Linkin Park och Blink-182 slås tillfälligt ihop och kommer att genomföra en miniturné i USA i sommar under namnet Blinkin Park, skriver Huffington post.

Tilltaget presenterades genom ett sketchklipp på humorsajten Funny or die, där två personer går på Tinder-dejt och de båda banden är med.

Linkin Park ingick i 00-talsgenren nu metal, och slog igenom med "In the end" år 2000. Blink-182 brukar räknas till skatepunkgenren och fick sitt stora genombrott med "All the small things" samma år, vars musikvideo drev med de samtida stjärnorna Britney Spears och Backstreet Boys.