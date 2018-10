En helgmorgon nyligen satt jag i tunnelbanan med musik i hörlurarna och en tidning i handen. Naturligtvis kom det fram en tiggare: en kvinna, troligen romsk, inte särskilt gammal. Hon verkade sälja någon sorts tidning som jag inte kunde (eller okej, ville) köpa med kontanter som jag hur som helst inte hade på mig. Därför höll jag avvärjande upp den tidning jag redan läste. Det räckte med tidningar, liksom. Och så insåg jag att allting blivit väldigt fel. Den tidning jag höll upp var Financial Times helgbilaga How to spend it, vår tids ledande guide genom lyxkonsumtionens labyrinter.

Namnet och upplägget är okynnigt provocerande på brittiskt vis. Tidningen riktar sig uttryckligen till en läsekrets med ett välstånd så bastant att man behöver hjälp – eller önskar att man behövde hjälp – med att sprätta iväg kulorna på ett stilfullt sätt. Och det här behovet existerar förstås, särskilt bland nyrika. Lauren Greenfield inleder "Generation wealth" med en scen där kinesiska kvinnor under sakkunnig ledning lär sig att ljuda fram ett korrekt uttal av varumärken i det övre segmentet: "Dol-tje e Gabbaana", "Looi Vitton" och så vidare.