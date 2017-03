Syndavittnet

När en amerikansk kritiker för drygt tjugo år sedan recenserade Kerstin Ekmans roman ”Händelser vid vatten” (1993), skrev hen att romanen handlade om excentriska människor vid den beboeliga världens kant. Ett uttalande som kan kännas provocerande för den som lever i den periferi den så kallade civilisationen väljer att kalla för utkant (eller för den delen: för alla som har kunskap om att ett klot per definition saknar kanter). I Mattias Hagbergs ”Syndavittnet” är dock upplevelsen att bo vid ett slags världens – tillvarons – rand, inskriven i romanen från början.

Det är som om Hagberg vill knuffa sina gestalter så nära en gräns det bara går, för att undersöka vad som blir kvar av mänskligheten under svårast tänkbara förhållanden. Alltså placerar han sina romanfigurer på en ö i Norra ishavet, under åren kring första världskriget. ”Syndavittnet” är en berättelse som nedtecknas först några decennier senare, i det tidiga 50-talets Moskva, där Stalin just avlidit. Den som för pennan är pigan som sedermera blev översättare i det kommunistiska maskineriet, och det hon vittnar om är åren hos den dogmatiske prästen Sakarias, i den fiskeby som han sökte styra med sin kristna järnhand.

Det tycks som om romaner som utspelar sig på just öar, eller i någon form av isolering och avskurenhet från omvärlden, blir allt vanligare, liksom att förlägga handlingen till en förteknologisk dåtid. Det är som om vi inte riktigt får fatt i människan om vi placerar henne i vår samtid, mitt i bruset. ”När jag tänker på det... jag jobbar nästan bara med historiska romaner nu. Det kanske säger någonting”, funderade förläggaren Håkan Bravinger i en artikel här i SvD (28/1), som handlade om samtidslitteraturens svårigheter att införliva mobiltelefoner och sociala medier i handlingen på ett fungerande sätt. Men frågan är om det är just de teknologiska fenomenen som är svåra att skildra, eller om det snarare är deras konsekvenser?

Människan mitt i det konstanta informationsflödet och kommunikationsutbytet, framträder sällan lika tydligt som hon gör ensam på sin karga, gråsvarta klippa mot en fond av våldsamt hav. Där, höjd över larmet – precis som i Caspar David Friedrichs målning ”Vandraren över dimhavet” – syns hon däremot i helfigur. Det må vara en romantisk och nostalgisk föreställning, men den återfinns hur som helst hos Hagberg, som gärna skriver om människan under extrema förhållanden – och om människan med extrema böjelser.

”Syndavittnet” är den första romanen i en planerad serie som ska skildra ”den lilla människans möte med de stora idéernas ofullkomlighet”. Och nog finns här sådant: den blinda kristna tron som följs av den blinda kommunistiska dito. Övertygelsen som övergår i besatthet är inte ett nytt ämne för Hagberg, som i sin fantastiska bok om konservatorn och jägaren David Sjölander, ”Herredjuret” (2010), skildrar hur denne blev fullständigt uppslukad av uppdraget att fälla, frakta hem och montera en väldig afrikansk elefant. Titeln – herredjuret – syftar förstås på människan och hennes självuppfattning, vilken alltid har lett, och fortsätter att leda, till grandiosa påhitt på andras bekostnad.

Samma självuppfattning finns också hos den som hårdnackat och oförsonligt säger sig vara ett språkrör för Gud, som Sakarias i ”Syndavittnet” gör. När revolutionen kommer, blir livet på den lilla ön – vilken ligger på ryskt territorium – oroligare än vanligt. För att skydda sin tillvaro vill fiskarfamiljerna tona ner den kristna dominansen, men Sakarias kämpar emot. Mitt i denna strid står så pigan, som inte förrän decennier senare vågar rannsaka sina minnen, med sin obrottsliga lojalitet mot sin husbonde och präst. Det är ett slags kärlek, men av vad sort? När hon så långt efteråt konfronteras med Sakarias mänsklighet – det vill säga hans synder – blir allt mycket komplicerat.

Mattias Hagberg har skrivit en förtätad roman, och den arkaiska, stränga miljön förstärker denna intensitet. Vad får man reda på om livet, där vid (den inbillade) utkanten av världen? Vi kan läsa det som en roman om besattheten och vansinnet som bor i den blinda tron, eller kärleken, men också om längtan efter att överlåta, överlämna, sig till något större. Talande är det stycke i Sakarias brev som får den unga flickan att välja det utsatta livet på en ö i Norra ishavet: ”Här uppe är livet varken särskilt vackert eller angenämt, men det är meningsfullt.” En människa i desperat jakt på mening har inte sällan skygglapparna på.