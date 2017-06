Blekt Sverige förlorade mot Montenegro

Jesper Nielsen hade tillsammans med resten av Sverige en tuff kväll i Montenegro. Arkivbild. Foto: Stefan Jerrevång/TT

På hemmaplan i mars var de svenska handbollsherrarna överlägsna och vann det första EM-kvalmötet med Montenegro med 36–21.

På bortaplan, tre månader senare när den svenska EM-biljetten redan säkrats med två kvalmatcher kvar, var bilden den rakt motsatta.

Att matchen var av betydligt större betydelse för Montenegro, som fortfarande jagar en EM-plats, stod klart direkt.

Ett tamt Sverige hamnade snabbt i underläge, och avståndet bara växte under den första halvleken. I paus gick svenskarna in i omklädningsrummet distanserade med nio bollar, och med få glädjeämnen att ta med sig in i andra halvlek.

– Våra motståndare får matchen precis dit de vill. De spelar ett tufft och resolut försvarsspel som vi inte riktigt lyckas lösa, säger Sveriges förbundskapten Kristján Andrésson till TT.

Montenegros spelare var tunga och starka och Sverige hade stora problem med motståndets skytte från nio meter. Framför allt inte när det gällde den nyblivne Champions League-mästaren Vuko Borozan (till vardags i Vardar) som totalt gjorde tio mål.

– Försvars- och målvaktsmässigt får vi inte alls till det i första halvlek. Vi får inte träff på deras skyttar och det är lite för många delar som inte fungerar.

Framåt för svensk del var det inte mycket till struktur, och desto mer slarv. Den sista kvarten kunde Sverige äta upp en del av avståndet, men uppryckningen kom för sent. Förlusten spelar dock ingen roll för EM-avancemanget – Sverige är trots allt klar gruppetta i och med att förlusten inte blev större än 15 mål, vilket hade krävts för att Montenegro skulle ha haft en chans att kliva förbi.

Mest positivt var Linus Arnessons landslagsdebut. Mittnian tog chansen när han fick den, och presenterade sig som en orädd offensiv tillgång med sina tre mål.

– Jättekul. Han spelar sista tjugo och det känns som att han har spelat i den här miljön länge. Han är klok och gör det bra i sina avslut, jag är jätteglad för hans skull, säger Andrésson.

På lördag möter Sverige Slovakien i Lidköping i den sista EM-kvalmatchen.

– Att vi är klara gruppsegrare är vi ju glada för. Men nu får vi en chans att visa upp oss och framför allt ta revansch på oss själva och jobba på det sättet som vi tycker att vi ska och är vana vid.