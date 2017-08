Blåvitt bröt sviten

Tobias Hysén jublar efter IFK Göteborgs 1–1-mål mot Elfsborg. Göteborg vann sedan med 2–1. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Redan efter en dryg minut kom matchens första mål. Issam Jebali tacklade IFK-backen Thomas Rogne tillsynes schysst i en kamp om bollen. Rogne föll. Jebali sprang vidare mot målet, dribblade bort målvakten Pontus Dahlberg och passade till Simon Lundevall i samma rörelse. Lundevall i sin tur rullade in 1–0 till Elfsborg i öppet mål.

Repliken kom mer eller mindre direkt. Fyra minuter in i matchen nickade Tobias Hysén in 1–1 på ett perfekt inlägg från Emil Salomonsson. Det var den blåvita skyttekungens sjunde allsvenska mål under 2017.

Halvtimmen in i matchen jublade hemmapubliken på nytt. Men Daniel Gustavssons och Simon Lundevalls samspel – som slutade med att bollen låg i mål – vinkades bort för offside. Inget 2–1-mål för Elfsborg den gången.

Elfsborg hade de största chanserna och var uppenbart närmast det där ledningsmålet, men även IFK Göteborg stack upp med en och annan målmöjlighet. Emil Salomonssons ”vobblande” långdistansfrispark var närmast – men utan att resultera.

Ett 2–1-mål kom till slut. Och det var gästerna som gjorde det. Sören Rieks frispelades av Tobias Hysén och pricksköt in ledningsmålet. Det kom efter flera sekvenser med försvarsslarv från hemmalaget, som tappade eller ”gav bort” bollen vid flera tillfällen på kort tid.

Elfsborg jagade kvittering. Framför allt Lundevall och Jebali oroade bortaförsvaret.

Men det blev inga fler mål. IFK vände och vann i allsvenskan för andra matchen i rad. I förra veckan blev det 2–1 hemma mot AIK.

Blåvitt är inne i en tuff matchperiod med idel lag högre upp i tabellen. Måndagens match på Borås arena var inget undantag. Nu väntar Häcken, Djurgården och Malmö i de närmaste omgångarna.

Elfsborg å sin sida har bottenlagen Jönköping, Halmstad och Kalmar att se fram emot härnäst i spelprogrammet.