Blåste New Yorks elit på miljoner: ”Ångrar inget”

Blodbluffen i Silicon Valley

Foto: Jeff Chiu / AP

Hon skulle bli nästa Steve Jobs och hypades maximalt i Silicon Valley. Med sina svarta polotröjor, pliriga ögon och vad som sägs vara en tillgjord, mörk basröst sålde Elizabeth Holmes in företaget Theranos som ”revolutionerande” inom sjukvården. Genom ett enda stick i fingret skulle Theranos maskin leverera en ansenlig mängd information om användarens hälsotillstånd och därmed ge möjlighet att förebygga allvarliga sjukdomar.

Problemet var att maskinens fantastiska egenskaper inte existerade - maskinen kunde snarare vilseleda patienten att tro att denne var sjuk. När luftslottet avslöjades hade investerare pumpat in miljarder dollar i bolaget.

Elizabeth Holmes dömdes i januari 2022 för bedrägeri på fyra punkter. Vad straffet blir återstår att se, men straffskalan ligger på uppemot 20 år i fängelse. Historien behandlas i HBO-dokumentären The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley.